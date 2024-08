Prachtige zomerdag vandaag, ook aankomende dagen mooi

Het wordt goed warm vandaag. De temperatuur schiet vanmiddag omhoog naar 28 graden, en er is veel ruimte voor de zon. In de loop van de middag zal er volgens NH-weerman Jan Visser iets meer bewolking over de provincie trekken.

Vannacht trekken er buien over, die gepaard kunnen gaan met onweer. Maar die trekken snel over. In de middag is er alweer ruimte voor de zon. De temperaturen liggen wel lager: het wordt 20 tot 22 graden.

Zomerweer

Donderdag tot en met zondag blijft het mooi zomers weer. Het wordt zo'n 23 graden en er is veel ruimte voor de zon. "Alleen vrijdag is er kans op een enkele bui", laat de weerman weten.