Schiphol test waterstofaggregaat om giftige stoffen op platform uit te bannen

In de lucht krijgt een vliegtuig stroom via de motoren, maar op de grond mogen deze niet aan staan. Als een vliegtuig aankomt op Schiphol, is er wel stroom nodig. Bijvoorbeeld voor verlichting, luchtverversing en computers.

Voor lange tijd had een stilstaand vliegtuig weinig opties. De eerste is stroom via een hulpmotor onder de staart. Deze draait op kerosine. De andere optie is een Ground Power Unit (GPU) op diesel. Grondmedewerkers ademden dagelijks uitstoot in met schadelijke stoffen als stikstof, zwavel en ultrafijnstof, bleek uit onderzoek van De Arbeidsinspectie.

Stoppen met dieselapparaten gebruiken

De Arbeidsinspectie onderzocht dit na een handhavingsverzoek van vakbond FNV. Voor haar leden was allang duidelijk dat het afhandelingswerk op het platform ongezond is, maar FNV wilde dit 'zwart op wit'. De inspectie eiste dat Schiphol het gebruik van hulpmotoren zou terugschroeven en zou stoppen stoppen met het gebruiken van dieselapparaten als daar een elektrisch alternatief voor is.

Een van de elektrische alternatieven - die Schiphol al gebruikte - zijn de vaste stroomkasten bij de gates, waarmee elektrische kabels aan het vliegtuig worden aangesloten. Een probleem: als het heel druk is, is er niet voor alle vliegtuigen een plekje bij de gate en moeten zij alsnog gebruikmaken van een verrijdbare GPU.

