Blauwalg maakt zwemmen bij deze plekken in Zaanstreek-Waterland risicovol

De zon schijnt en met de schoolvakantie van de kinderen is het aantrekkelijk om een verkoelende duik te nemen in een recreatiegebied, maar door de toename van blauwalg is dit niet altijd veilig. Zo wordt het afgeraden om bij het Hemmeland te zwemmen en ook bij het Twiske is het op sommige plekken oppassen geblazen.