Offroad motorcrosser Luke (24) neemt de 'rocky road' naar Rusland

Er zijn nogal wat vragen over Luke's reis door Rusland. Het land leeft op gespannen voet met het westen. De ouders van Luke en zijn vriendin vinden het sowieso niet zo leuk dat hij zo lang van huis is en alleen reist, in the middle of nowhere. Luke haalt zijn schouders op: "Ik reis voornamelijk langs het Europese deel om kennis te maken met het land. Ik heb meerdere mensen gesproken en er is niets aan de hand als je niet te veel opvalt. Nou, dat ben ik van plan," lacht hij.

Wow!

Luke leeft voor de vrijheid en de ruimte. Dat geeft hem het 'wow'-effect. Hij moet even goed nadenken wat het hem dan precies brengt: "Ik word er enorm blij van als ik op plekken kan komen waar anderen bijna niet kunnen komen. In Australië heb ik de Mitchell Falls bezocht. Dat is twee dagen rijden van de dichtstbijzijnde stad door ruig terrein. Als je zo'n waterval ziet dan stopt je hart even van zoveel schoonheid."