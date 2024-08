112-blog: Vier mannen aangehouden voor dodelijke mishandeling

06.30 uur

Er zijn in Duitsland vier mannen aangehouden voor een dodelijke mishandeling van een 23-jarige man uit Somalië in Den Haag. De man woonde in een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard. De verdachten zijn mannen van 19 jaar en 21 jaar en twee mannen van 23 jaar. Het OM heeft de Duitse autoriteiten gevraagd om overlevering van de verdachten.