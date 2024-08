112-blog: Amsterdammer aangehouden voor verkrachtingen • storingen bij brug Ouderkerk

13.10 uur

Een Alkmaarse verkeersagent heeft gisteren op een onopvallende politiemotor drie motorrijders achtervolgd die met meer dan 220 kilometer per uur over de A9 scheurden. Daar was op dat moment 100 kilometer per uur toegestaan. De agent kreeg ze in de smiezen bij Akersloot en hield er vervolgens twee staande in Alkmaar. De derde ging er als een haas vandoor over de N242.

Niet alleen reden de motormuizen meer dan 100 kilometer per uur te hard, ook waren ze niet in het bezit van een motorrijbewijs. Gisteren werd nog gemeld dat de derde motorrijder niet meer werd aangetroffen, maar inmiddels is ook zijn motor in beslaggenomen. Die had hij achtergelaten bij een tankstation.