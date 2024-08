Nederlandse 3x3 basketballers schrijven basketbalgeschiedenis met gouden medaille

Beide ploegen hielden elkaar goed in balans. Met nog zo'n drie minuten te gaan stond het 10-10. Daarna sloeg Frankrijk een klein gaatje: 13-11. Met nog iets meer dan één minuut te gaan, schoot de in Amsterdam geboren Arvin Slagter Oranje op gelijke hoogte.

Daarna waren het weer de Fransen die de leiding namen, maar het was Worthy de Jong die in de laatste seconden van de wedstrijd Oranje op gelijke hoogte bracht: 16-16. In de verlenging was het diezelfde De Jong die Nederland op spectaculaire wijze naar het goud schoot. De in de Bijlmer opgegroeide De Jong schoot vanuit een moeilijke positie een tweepunter raak en besliste zo de wedstrijd: 18-17.

"Ik dacht van het is nu of nooit. Wij hebben hier jaren voor gevochten en dan is dit het resultaat", sprak De Jong na afloop.

Basketbalgeschiedenis

Het is de eerste keer ooit dat Nederland een olympische medaille wint in het 3x3-basketbal. De sport staat vanaf de Spelen van Tokio, in 2021, op het programma. Bij het klassieke 5 tegen 5 basketbal wist Nederland zich nog nooit te plaatsen voor de Olympische Spelen.