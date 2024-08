15-jarig racetalent Greaham uit Spaarndam knalt met 200 km/u het circuit over

Met snelheden van boven de 200 kilometer per uur schiet Greaham over enkele ogenblikken over het asfalt van Assen, maar nu is het nog rustig in het hoofd van de tiener. Met zijn vader bespreekt hij de laatste details voordat hij instapt en zich naar de 'grid' begeeft.

"Ik vraag me altijd af wat hij dan denkt, als hij dat circuit voor zich ziet liggen. Als ik het vraag zegt 'ie altijd: 'Helemaal niets papa'", vertelt vader Mark. Het gezin is de meeste weekenden van het jaar op circuits in Europa te vinden.

Waar de naam van Max Verstappen misschien de eerste is waar veel mensen bij autosport aan denken, hoopt Greaham een andere Nederlandse racegrootheid op te volgen: "Rinus van Kalmthout, ook uit de Haarlemmermeer. Die rijdt op het hoogste niveau in Amerika. Ik droom van zo'n carrière."

Hele gezin helpt mee

Het is niet niks, zo'n raceleven. Je hebt veel geld en tijd nodig, en bijna altijd kom je van beiden tekort. Maar dat is het meer dan waard, vertelt Mark, die ook de oudere zussen van Greaham onder de hulptroepen schaart: "Het gaat om zijn plezier. Als ik zie hoe gelukkig hij is als hij na een goede race uit de auto stapt, dan is alles het waard."

Greaham moet het in de auto vrijwel uitsluitend opnemen tegen coureurs die al tientallen jaren ervaring hebben, maar dat doet hem vrij weinig: "Soms drukken ze ons in de bochten aan de kant, maar daar kunnen we wel mee omgaan." Greaham deelt zijn auto tijdens de race in Assen met Mitchell van Dijk, die zondag zijn zestiende verjaardag vierde.