Van bankpas tot autosleutels: het Zandvoortse strand ligt vol gevonden voorwerpen

Bij strandpaviljoen Thalassa is het tijdens de zomerse dagen iedere avond bikkelen. De zogenoemde vuilprikkers maken, na het weghalen van de strandbedden, hun dagelijkse ronde en halen het achtergelaten vuilnis op. Maar naast deze troep wordt er op het strand ook veel waardevolle spullen gevonden.

Van bankpas tot zonnebril

"We krijgen van alles binnen", vertelt Kelly, officemanager van Thalassa. “Van handdoeken tot autosleutels, van bankpassen tot zonnebrillen. Noem het maar op en we vinden het.” De strandtent heeft een plek waar ze alle spullen bewaren, met een maximale tijd van een week. "Als we alles lang zouden bewaren, kunnen we wel een rommelmarkt beginnen", vertelt ze.

En als de spullen niet worden opgehaald? "Handdoeken of speeltjes kunnen we wel gebruiken bij de strandtent, maar veel spullen doen we weg. Waardevolle voorwerpen, zoals een portemonnee of autosleutel, brengen we naar de gemeente toe."

Waardevolle spullen

En dat laatste gebeurt geregeld. Volgens een woordvoerder van de gemeente Zandvoort is een groot deel van de gevonden voorwerpen afkomstig van het strand. "Alles wat bij ons binnenkomt registreren we bij iLost., behalve rijbewijzen of identiteitskaarten."

Als spullen, buiten rijbewijzen en identiteitskaarten om, na een jaar niet worden opgehaald, is het voorwerp voor de vinder in kwestie. "De ervaring in Zandvoort is dat vinders het zelden komen ophalen. Alles wat niet wordt opgehaald en nog bruikbaar is, gaat dan naar een organisatie die tweedehands spullen een nieuwe bestemming geeft", aldus de woordvoerder.

Dus, ben je na een dagje strand een boek, laptop of ring kwijtgeraakt? Check dan eerst de dichtstbijzijnde strandtenten. En als je na langer dan een week tot deze ontdekking komt, kijk dan op iLost.