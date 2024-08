Wouters bankje op Munnikenbolwerk moet straks weg: "Waar gaan daklozen dan heen?"

Eind juni stelde Tamara Vermeulen van de VVD vragen aan het college over de overlast van dak- en thuislozen in de Spoorbuurt en het Bolwerk. "Wat gaat het college eraan doen om dit probleem aan te pakken, zodat inwoners zich weer veilig voelen om in het park te wandelen en boodschappen te doen?", schrijft Vermeulen.

Wouter zit bijna elke dag op een bankje op het Munikkenbolwerk. Zijn medebankzitters, waarvan een deel dak- en thuisloos is, zijn netjes, vertelt hij. Ook naar elkaar. "En dat is iets moois, in een tijd als deze." Maar straks moet Wouter een andere plek vinden. Want de bankjes op het Munnikenbolwerk gaan allemaal weg.

"Aan de ene kant heb ik te doen met de doelgroep", vertelt een voorbijganger die zijn honden uitlaat in het park aan mediapartner Streekstad Centraal. "Ik heb met ze gewerkt in het verleden, dus ik snap hun verlangen om een plek te hebben. Maar ik hou ook van netjes en opgeruimd. Dat bijt elkaar een beetje."

Overdag valt het volgens hem reuze mee qua lawaai en gedoe. "Er zijn niet veel incidenten. Maar in de avond komen uit alle hoeken en gaten mensen en kan er een gespannen sfeer zijn."

