Verdachte die eigen huis in brand zou hebben gestoken blijft drie maanden langer vast

De aanhouding zorgde voor ongeloof bij buurtbewoner Mariska Ruiter. Ze kent haar buurman als een aardige man, die heel trots is op zijn woning. "Hij heeft wel bepaalde psychische stoornissen, maar ik kan gewoon niet geloven dat hij dit expres zou doen."

Op beelden van haar videodeurbel is te zien dat de man het gezin komt waarschuwen voor de brand. Daarbij zegt hij: "Ze hebben mijn huis in de fik gestoken." De brandweer weet wel te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere woningen.

Onderzoek naar mogelijk conflict

De politie verspreidt een dag na de brand en de aanhouding een melding via Burgernet. Er zou mogelijk een conflict zijn geweest voordat er brand werd gesticht. Getuigen worden gevraagd om zich te melden.

Het forensisch onderzoek in de woning is afgerond. Daaruit is gebleken dat de brand is aangestoken. Volgens het Openbaar Ministerie is de bewoner daar zelf voor verantwoordelijk. Meer details worden nog niet bekend gemaakt.