Duits koppel ruilt industrieel Ruhrgebied in voor Wijk aan Zee: "Voelt als thuiskomen"

Tien jaar geleden waren Duitsers Nadine en David Manteufel op zoek naar een rustige vakantieplek. Hun woonplaats Hamm, bij het onrustige Ruhrgebied, was toen te hectisch. Het stel vond een vakantiehuisje om te huren in het rustige Wijk aan Zee. "Het voelde voor ons gelijk als thuiskomen", vertelt Nadine. Zes jaar lang bleven ze naar hun vertrouwde vakantiebestemming gaan.

Hun leven in Duitsland is namelijk altijd gehaast en in het kustdorp vinden ze hun rust. Om die reden hebben ze drie jaar geleden een appartement gekocht, zodat ze altijd de auto in kunnen stappen naar Wijk aan Zee. "Nadine en ik gaan bijna met pensioen, dus leek een huis kopen een mooie stap. We voelen ons hier zo thuis", vertelt David. Nu komen ze er bijna elk weekend en verblijven ze een maand lang in hun gezellige appartement in de duinen.

Geen last van TATA

Op het balkon van hun appartement, zie je in de verte een rookwolken van TATA Steel. De staalfabrikant heeft de afgelopen jaren flink in de schijnwerpers gestaan als het om gezondheid en klimaat gaat.

Het Duitse koppel maakt zich hier echter weinig zorgen om. "We komen uit het Ruhrgebied, dus daar zijn we omringd met fabrieken", vertelt David. "We zijn wel wat gewend hoor. Voor ons valt dit mee." Het stel vindt dat de fabriek juist iets goed doet voor de omgeving. "Het biedt toch een werkplek en zekerheid voor de mensen uit de omgeving", vertelt Nadine, "Dat vind ik echt goed."

Zoveel mogelijk Nederlands

Als je hun appartement binnengaat, is bijna alles oranje. Van de muren tot de koelkast en de kasten: alles is in de nationale Nederlandse kleur geschilderd. "David en ik gaan vaak naar de kringloopwinkel. Daar kopen we graag typische Nederlandse dingen", vertelt Nadine.

Zo hangt de muur naar de slaapkamer vol met Delftsblauwe borden. Onderweg naar de keuken, staat er een kast vol met Nederlandse bierglazen. David lacht: "Voor ons is het belangrijk dat we ons kunnen onderdompelen in de Nederlandse cultuur. Dit is onze manier om dat te doen."