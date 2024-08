Volle tribunes voor geprezen boogschutter te paard op Landbouwshow Opmeer

Voor de 113e keer werd in Hoogwoud de Landbouwshow Opmeer georganiseerd. De jarenlange traditie was altijd voor de agrarische sector, maar is steeds meer een familie-evenement geworden. Dit jaar was er een eregast: tweevoudig Europees kampioen 'Horseback Archery' Siem Budding. De boogschutter te paard kreeg drie weken geleden goud in handen op het kampioenschap in Hongarije.