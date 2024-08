Selma Konijn begint morgen vooraan, op slag, aan haar olympisch toernooi

Liefst 36 jaar ontbrak een Nederlandse kanoduo op het water van de Olympische Spelen. Dinsdag is het zo ver. Dan gaan de Beemsterse Selma Konijn en de Kampense Ruth Vorsselman in Vaires-sur-Marne het water op dat de voorbije week een sloot aan medailles heeft opgebracht voor de Nederlandse roeiploeg.

Konijn en Vorsselman zijn in de kanosprint de opvolgers van Annemarie Cox en Annemieke Derckx die in 1988 in Seoul hun smalle vaartuig getweeën door het water joegen. Derckx was een medaillewinnaar uit 1984. Het zijn vaag bekende geschiedenissen voor Selma Konijn die met haar kanoprestatie in mei, de ultieme plaatsing voor de Spelen van Parijs, zelfs de voorpagina van NOS.nl haalde, ergens tussen nieuws over Wilders en Gaza door.

Ticket

Het in Hongarije behaalde olympische ticket is het voorlopige hoogtepunt van de sportcarrière van Konijn, meisje uit Middenbeemster. Ze was een multi-sporter. "Ik deed in mijn jeugd aan een heleboel sporten. Turnen, voetbal, handbal bij WBSV, volleyballen, kanoën en ook nog dansen"’ Maar op haar vijftiende was het pleit beslecht. De Noord-Hollandse, die op haar achtste ging varen bij De Argonauten in De Rijp, koos voor de kano die - heel verwarrend - in de Engelstalige benaming ‘kayak’ heet.

Konijn: "Ik kwam in een centrale trainingsgroep terecht. Met trainingen in het hele land. Ik trainde toen vijf keer per week. Nu is mijn volledige trainingsprogramma acht tot twaalf trainingen per week."

Rotterdam

Via de Bosbaan te Amsterdam, waar zij en haar teamgenoten door het omvangrijke roeiprogramma wat in het verdomhoekje raakten, verhuisde zij drie jaar geleden naar Rotterdam. Daar ligt aan de rand van de Rotte, bij Zevenhuizen en in de gemeente Zuidplas, de Willem-Alexanderbaan. Die is voor roeiers en kanoërs. Er is zelfs een aparte kanobaan, een luxe voor kanovaarders.

Rotterdam Topsport, met directeur Peter Blangé, zet zich in voor de kanoploeg. "Het is een leuk stel om te faciliteren. Prachtig dat ze hier zijn’, zegt de oud-volleyballer die in Parijs het turnen volgt, een andere loot aan het Rotterdamse programma dat tegenwoordig de naam Team NL Metropool draagt.

Poolse trainer

De ijverige Konijn werd door bondscoach Nicole Bulk in de boot met Ruth Vorsselman gezet, voor de K2 500 meter sprint. In het najaar van 2023 werd de Pool Zdzislaw Szubski hun coach. Poolse trainingskampen waren het gevolg. Konijn, kort voor de Spelen teruggekeerd in Nederland en daarna doorgereisd naar Parijs: "Het was niet meer zo zwaar als in het winterseizoen, toen we drie keer per dag trainden. Dat kan niet in het wedstrijdseizoen. Dan ben je te moe om te leveren. In Polen trainden we de voorbije weken tweemaal per dag. Een keer hard, hard, hard. Een keer ondersteunend, dat is rustig aan het duurvermogen werken. Ja, we deden twee weken voor de Spelen ook weer de 500 meters voluit."