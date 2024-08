Dolfijn overleeft tegen verwachtingen al bijna maand in Noordzeekanaal

Reddingsplannen klaar

Alleen dan kunnen de reddingsplannen die klaar liggen in gang worden gezet. "We hebben contact gehad met de overheid en mogen zeker wel actie ondernemen, omdat het dier in nood is."

Maar het is lastiger dan het lijkt, legt Annemarie uit. "Vangen is geen optie, omdat het dier te snel is. Door de sluis jagen is alleen mogelijk als het dier voor de sluis zwemt. Dat plan ligt klaar, maar dat is momenteel niet het geval. Ik denk bovendien dat het dier sowieso eerst opvang nodig heeft."

Het laatste scenario is het dier vangen wanneer het verder is verslechterd. Dat plan ligt klaar, maar de kans van slagen is klein. "Dat zou het moment zijn dat het dier bijna dood gaat."

Evolueren

Dat de dolfijn op eigen houtje een nieuw bestaan opbouwt in het kanaal lijkt Annemarie zeer onwaarschijnlijk. "Hebben we eerder een gewone dolfijn in het Noordzeekanaal gehad? Nee. Maar het is een dolfijnensoort uit een tropisch tot subtropisch klimaat dat in Velsen zwemt. Er is geen verwachting dat het dier dat overleeft."

En dat frustreert haar. "Niets is erger dan een dier in nood zien dat je niet kunt helpen. We krijgen ook veel telefoontjes van gefrustreerde mensen, en dat frustreert ons nog meer."