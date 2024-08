Haarlemmer die verdacht werd van autobrand in gevangenis overleden

De man werd op 14 juli rond 4.10 uur aangehouden nadat op het parkeerterrein van het Spaarne Gasthuis in Schalkwijk een autobrand werd ontdekt. De wijk wordt al een tijd geteisterd door voertuigbranden, waarbij opzet in het spel is.

De verdachte werd na een paar dagen politiecel overgedragen aan het Openbaar Ministerie. In Zwolle werd hij vastgezet. Justitie doet nog onderzoek naar zijn dood, maar wil verder niets kwijt over de zaak.

Einde niet in zicht

Na de aanhouding van de 41-jarige Haarlemmer is er geen einde gekomen aan de autobranden in de buurt. Een paar uur na zijn aanhouding stond een ander voertuig in lichterlaaie. Daaruit blijkt dat de man in elk geval niet de enige brandstichter was.

De laatste paar weken lijkt het rustiger op het gebied van autobranden. De politie blijft wel extra surveilleren, ook loopt het onderzoek naar de eerdere voertuigbranden nog.