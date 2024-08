Nog steeds geen spoor van viskotter WR6, wrakduikers vinden wel iets anders

Het is nog steeds een raadsel waar de viskotter WR6 op 11 januari 1967 is gezonken. Wrakduikers en Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten zijn druk bezig om het wrak op te sporen, maar nog zonder resultaat. De zes duikers van Stichting Serenity Monitoring hebben ten noorden van Helgoland wel 82 mogelijke posities bestudeerd door middel van sonar, maar daarmee werd de WR6 niet gevonden.

Het wrak dat op de sonarbeelden het meest overeenkwam met de afmetingen van de WR6, bleek toch een ander schip te zijn. "Qua lengte en breedte kwam hij wel overeen, maar wat de WR6 sowieso had waren dubbele bolders. Toen ik bij dit wrak kwam zag ik direct dat er één bolder was. Toen wist ik direct al dat het niet de WR6 was", vertelt Bert Kremer, een van de duikers.

Brand

Het blijkt te gaan om een Duits schip. "Op de voorkant heb ik het deel schoongemaakt waar het visserijnummer staat", vertelt Kremer. Daar kunnen de duikers op lezen dat het niet om de WR6, maar de SD6 uit Friedrichskoog gaat. In 2007 is deze viskotter gezonken na een brand in de motor.

Iedereen kwam met de schrik vrij, maar het ongeluk heeft een grote impact gehad op de familie. Het lukt de wrakduikers om in contact te komen met Jan Voss, de eigenaar van de gezonken kotter. Ook sturen ze hem wat onderwaterbeelden. "Hij vertelde dat het schip van zijn vader was. De man had hem anderhalf jaar voor het ongeluk overgenomen en volledig gerenoveerd. Hij was behoorlijk emotioneel toen hij de beelden zag die wij gemaakt hadden van zijn schip."

De romp was nog intact, maar de stuurhut was door brand gesmolten", beschrijft Bert. "De mast was boven de lummels van de gieken afgebroken en lag op het voordek. De gieken lagen over de boorden en de visbomen lagen op de zeebodem alsof het nog aan het vissen was."

In onderstaande video is te zien hoe de wrakduikers te werk zijn gegaan (tekst gaat door onder de video)