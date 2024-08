Mysterie in Akersloot: is dit het verdwenen kunstwerk?

Een net geplaatst gigantisch kunstwerk in Akersloot is in de nacht van 6 op 7 april verdwenen. De politie Noord-Holland staat voor een raadsel.

Politie is radeloos

De diefstal maakt de tongen los op sociale media: hoe kan zoiets groots zomaar verdwijnen? In de besloten Facebookgroep 'Je bent Akersloter als…' vermoeden sommigen dat het gaat om een verlate 1 april grap. Toch is niet iedereen in Akersloot even rouwig om het verdwenen kunstwerk, valt te lezen uit de reacties. "Misschien vervelend voor de kunstenaar, maar ik denk niet dat het gemist wordt."

'Niet te onderscheiden'

Maar opeens is er maandagochtend een melding bij de politie. Zou het kunstwerk dan terecht zijn? Tijdens het 'deunen' op de kermis in Akersloot is een soortgelijk kunstwerk neergezet.

De politie snelt naar het dorpsfeest toe, maar komt er ter plekke achter dat het niet om het gestolen kunstwerk ter waarde van 35.000 euro gaat. "Het zou hem zo maar kunnen zijn", grapt Jan Sander van 't Hoorntje in Akersloot. "Maar ik ben de kunstenaar niet", zegt hij met een knipoog.

Eerste deun

Het gaat om een ouderwetse kermisstunt in Akersloot. "Elk jaar proberen we wat te verzinnen en dit jaar is het goed gelukt", zegt één van de mannen van het stuntteam.

Ook Jan Sander van 't Hoorntje kan de stunt waarderen. "Vroeger hadden we ieder jaar een kermisstunt, dat hoort bij de eerste deun. Maar de laatste jaren was het rustig dus ik dacht dat ik van ze af was", zegt de uitbater. "Nu zijn ze toch weer erg sterk terug, maar een zeer origineel bouwwerk", lacht Jan Sander.