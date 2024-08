Bij winst op Panathinaikos speelt Ajax tegen Poolse of Noorse tegenstander

Ajax schakelde FK Vojvodina uit in de tweede voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer Francesco Farioli speelt donderdag een uitduel met Panathinaikos in Athene. De beslissende return van die derde voorronde staat voor een week later in de Johan Cruijff ArenA op het programma.

De wedstrijden van de play-offs zijn voor 22 en 29 augustus op de agenda gezet.

Ajax schakelde FK Bodø/Glimt vorig seizoen uit in de Conference League, na een zege in Noorwegen (1-2) en gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA (1-1). Ajax belandt in de play-offs van de Conference League als het over twee duels verliest van Panathinaikos. De loting voor die duels begint maandag om 14.00 uur.