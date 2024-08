Hoorn in shock na verkrachting op klaarlichte dag: "Ik vermijd het parkje voorlopig"

Het park tussen de Schout in Hoorn en de Dorpsstraat in Zwaag wordt maandagochtend drukbezocht. Mensen laten er hun hond uit, het krioelt van de fietsers en kinderen spelen in de voetbalkooi. Des te meer is het voor veel omwonenden onbegrijpelijk dat in het park een verkrachting heeft plaatsgevonden.

Een 31-jarige Poolse vrouw loopt zaterdagmiddag door het park als ze door een voor haar onbekende man wordt aangesproken. Niet veel later wordt ze in de bosjes getrokken en verkracht.

Verbazing

Dit gebeurde op klaarlichte dag, midden in een woonwijk. Het roept veel verbazing op. "Dat dit midden op de dag heeft kunnen gebeuren, is onbegrijpelijk. Het is hier altijd druk, onvoorstelbaar", vertelt een ouder echtpaar dat met hun huis uitkijkt op de plek waar de vrouw verkracht zou zijn.

Op het tijdstip van het incident was het echtpaar aan het werk in de achtertuin, terwijl ze meestal in de voortuin verblijven. "We hebben niets gehoord of gezien", blikken ze terug.

'Park vermijden'

Ook buurtbewoner Harry is met stomheid geslagen. "Aan het einde van de middag werd het wat frisser buiten, dus ben ik samen met mijn vrouw, zo'n vijftig meter van het incident, onder de overkapping gaan zitten." Ook hij heeft niets gehoord of gezien.

Volgens meerdere omwonenden gebeurt er bijna nooit iets in de wijk. "Het is vreselijk dat dit heeft kunnen gebeuren", vindt ook buurtbewoner Emma. Zij loopt iedere dag door het park en bij haar zit de schrik er goed in. "Ik vermijd die plek voorlopig."

"Het is een eng idee dat dit overdag is gebeurd, terwijl hier veel kinderen spelen", vertelt Shanna geschrokken. Met haar twee honden wandelt ze langs de voetbalkooi met twee ijzeren doeltjes, waar volgens de politie de vrouw verkracht zou zijn. "Ik loop hier altijd met mijn twee honden."

Eén tip

De verdachte, naar wie de politie nog altijd speurt, is een man met een donkere huidskleur, tussen de 25 en 30 jaar oud, kort haar en een normaal postuur. Hij is rond de 1,70 meter lang en droeg een bruin/groen gekleurd houthakkersshirt en een lichte broek.

Getuigen zagen de dader en het slachtoffer tegelijkertijd uit de bosjes komen, waarna de man op de vlucht sloeg op een fiets richting de Nachtwachter, enkele honderden meters verderop. Nog altijd is er geen spoor van hem.

De politie heeft tot nu toe één tip binnengekregen. Die wordt nu onderzocht. "Alle tips zijn welkom en bruikbaar", zegt een woordvoerder daarover.

Extra alert

Agenten hebben inmiddels ook een buurtonderzoek en passantenonderzoek uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen. Volgens de woordvoerder heeft het de volle aandacht van de politie. "We nemen deze zaak zeker hoog op. Er komt veel kijken bij een zedenonderzoek en dat kost tijd. Daarbij zijn alle basisteams en wijkagenten goed op de hoogte. Elke ochtend en middag wordt er bij de briefing het signalement gedeeld, dus iedereen die op straat werkt is extra alert. Er wordt niet alleen onderzoek in het park gedaan, maar ook daarbuiten."