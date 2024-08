Halverwege de vorige eeuw zette dit showbizzhuwelijk Hilversum op zijn kop

Rita Reys heeft een bijzondere link met Hilversum. Toen ze negentien was, in 1943, vertrok ze vanuit haar geboorteplaats Rotterdam naar Hilversum om te gaan werken bij Benelux, een bekende dancing aan de Groest. Daar komt muzikant Wessel Ilcken graag naar haar luisteren. In 1945 trouwen ze en krijgen een dochter.

Het huwelijk duurt maar kort. Wessel komt op jonge leeftijd te overlijden en Rita staat er alleen voor. Het is een tragedie voor de dan al zeer populaire jazz-zangeres.

Stapelverliefd

Rita ging steeds vaker samenwerken met het trio van pianist Pim Jacobs, die ze ook al kende uit de band van Wessel. Pim blijkt stapelverliefd op Rita, en na een optreden in Groningen vraagt hij haar, op weg terug naar huis, ten huwelijk.

Ze trouwen in 1960 in het raadhuis in Hilversum. Het Polygoonjournaal doet er verslag van. Burgemeester Joost Boot reikt Pim en Rita bij deze gelegenheid het eerste exemplaar uit van hun elpee 'Marriage in modern jazz'.

Pim komt in 1996 te overlijden, Rita in 2013 na een imposante carrière die maar liefst 72 jaar duurde.