Mysterie van verzilte bronnen bedreigt oogst Heemskerkse tuinders

Onverklaarbaar

Tuinder Gert-Jan Mientjes bleek dezelfde problemen te hebben. "Ik heb twee waterbronnen: de ene is behoorlijk verzilt, terwijl de andere nauwelijks aangetast is," zegt Mientjes. "Het is vreemd, want beide bronnen bevinden zich op gelijke diepte en bijna op dezelfde hoogte."

Voor de tuinders is het een groot mysterie waarom hun waterbronnen ineens verzilten. Ze hadden verwacht dat het zoutgehalte door de hevige regenval zou dalen, maar dat is niet gebeurd. "Zout water is zwaarder dan zoet water, waardoor het zoete water erbovenop blijft drijven. We dachten dat de zoetwaterbel daardoor groter zou worden en het zout water zou verdringen, maar dat blijkt niet zo te zijn."

Mientjes vindt de situatie moeilijk te verklaren. "Het zoute water uit de Noordzee lijkt verder landinwaarts te dringen, maar waarom wij daar specifiek last van hebben, weet ik niet. Tuinders die dichter bij de zee wonen, hebben er geen last van."