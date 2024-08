Mountainbikers en hondenbezitters in Gooise bossen vaker met elkaar overhoop

Uit een onderzoek dat het Goois Natuurreservaat vorig jaar heeft laten doen is gebleken dat het aantal ergernissen en meldingen van overlast in de Gooise bossen is toegenomen. Dat komt met name doordat het recreëren in eigen natuur na de coronacrisis nog steeds populair is en het dus druk is in de Gooise natuurgebieden.

Geen alleenrecht

Vooral twee groepen gebruikers van de natuur lijken moeite met elkaar te hebben: sportieve fietsers, zoals mountainbikers, en hondenbezitters met hun loslopende dieren. Het aantal meldingen door beide groepen over elkaar is ongeveer even hoog. En zowel de hondenbezitter als de mountainbiker denkt als enige van het pad gebruik te mogen maken.