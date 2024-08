Ezra (8) gaat als Victor Veilig hardrijders tegen: 'Mensen kunnen wel langzamer rijden'

In de wijk waar Ezra woont, rijden mensen vaak te hard. Er is niet heel lang geleden een wegversmalling gemaakt, maar in plaats van langzamer, rijden mensen juist sneller. Herma ziet dat bij de wegversmalling automobilisten vaak een extra dot gas geven om hun tegenligger voor te zijn. "Het is een stukje gevaarlijker geworden", benadrukt ze.

Voor Ezra een goede reden om mensen te attenderen op overstekende kinderen. De 8-jarige heeft autisme en kan zich daardoor erg goed focussen. "Hij heeft er anderhalf uur gestaan. Hij nam het heel serieus. Hij ging er helemaal in op."

Opletten

Na die eerste keer, wil hij het pak vaker aan. Moeder Herma is 'heel trots' op haar zoon. Ze hoopt dat met deze ludieke actie mensen gas terug gaan nemen. "Ik wil het positief houden, let gewoon een beetje op dit stuk."