Mooie stranddag op komst: morgen 28 graden voorspeld

De week start nog wel met wat bewolking, maar naarmate de dag vordert trekt dat steeds meer weg. Het wordt tussen de 22 en 25 graden en er staat weinig wind. "Een mooie dag", aldus Visser.

28 graden

Morgen wordt zelfs nog een stukje warmer. Dan stijgt de temperatuur van 25 graden aan de kust naar meer landinwaarts tot 28 graden. Wel trekt er 's middags wat bewolking over. Maar de weerman verzekert ons dat het droog blijft.

Op woensdag wordt het iets minder. Dan kunnen er 's ochtends wat regen- en onweersbuien overtrekken. Later op de dag trekt dat weer weg. De temperatuur daalt ook iets, tot rond de 22 graden. In de dagen daarna wordt het weer rustig. "We zijn van het hele wisselvallige af", aldus Visser.