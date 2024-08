Liveblog: Zaanse waterpolozusjes Rogge jagen met Nederland op finaleplek

24 minuten geleden

Enorm zuur nieuws voor Joosje Burg. De hockeyster uit Amsterdam mist daardoor de olympische hockeyfinale. Gister liep Burg een gebroken neus op tijdens de halve finale tegen Argentinië. Pien Dicke is haar vervanger.



"Dit is natuurlijk een enorme domper voor Joosje en ons allemaal", laat bondscoach Paul van Ass weten. "We willen het risico dat haar neus morgen tijdens de wedstrijd weer een tik krijgt of gaat bloeden niet nemen. Medisch gezien zou ze kunnen spelen, maar we willen Joosje ook in bescherming nemen."