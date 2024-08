Liveblog: Visser haalt finale 100 meter horden en Tjin-A-Lim niet, geen stunt Konijn in kanosprint

12.21 uur

Er komt een vroegtijdig einde aan de zevenkamp voor Anouk Vetter. De geboren Amsterdamse zou nog meedoen aan twee onderdelen, maar meldde zich af voor het speerwerpen. Ze is geblesseerd geraakt bij het verspringen eerder vandaag.

Bij de vorige Spelen in Tokio haalde Vetter nog zilver. De 31-jarige atlete draaide al een moeizame wedstrijd. Ze bezette na de eerste dag de negende plaats.

Vetter is de Nederlandse meerkampster met de meeste medailles in de zevenkamp op de grote titeltoernooien. Ze werd in 2016 in Amsterdam Europees kampioene, veroverde brons op de WK van 2017 in Londen, verraste in 2021 met zilver op de Olympische Spelen van Tokio, won in 2022 in Eugene zilver op de WK in een Nederlands record van 6867 punten en greep vorig jaar op de WK in Boedapest brons.