Liveblog: Visser haalt finale 100 meter horden en Tjin-A-Lim niet

15.16 uur

Anouk Vetter heeft door een hamstringblessure de olympische zevenkamp voortijdig afgebroken. Ze liep de kwetsuur op bij het verspringen, het vijfde onderdeel. "Bij de laatste sprong en de laatste pas voelde ik dat het mis was. Het was geen moeilijke beslissing. Ik kan niet verder", vertelde ze in het Stade de France.

Vetter stuntte drie jaar geleden op de Spelen van Tokio nog met olympisch zilver. Destijds stond ze zelfs bovenaan na vier onderdelen. In Parijs bezette ze halverwege de negende plaats. "Het was een worsteling", zei de 31-jarige Arnhemse, die naar eigen zeggen niet topfit aan de start was gekomen. "Ik had drie weken geleden al een scheurtje in die hamstring, dus het was nog even spannend of ik Parijs zou halen. De laatste trainingen gingen goed, dus ik wilde de kans op een medaille niet laten lopen. Al wist ik dat het moeilijk zou worden."