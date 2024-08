Liveblog: Tasa Jiya loopt estafettefinale, vernieuwd Telstar tegen Vitesse

16.40 uur

Keeper Mickey van der Hart staat zondag in het doel van sc Heerenveen in de uitwedstrijd tegen Ajax. Dat heeft trainer Robin van Persie bekendgemaakt. Andries Noppert, op het WK van 2022 in Qatar nog eerste doelman van Oranje, neemt plaats op de bank.

"Er zijn drie onderdelen die ik heel belangrijk vind bij een keeper: opbouwen, de ruimte bespelen achter de verdediging en natuurlijk het keepen zelf. Het is niet zo dat ik daarbij het een belangrijker vind dan het ander. Andries en Mickey hebben het allebei heel goed gedaan in de voorbereiding, wat betekent dat ik in een luxepositie zit", licht Van Persie zijn keuze toe op de website van Heerenveen.

Van der Hart is blij met zijn basisplaats. "Op basis van de laatste weken had ik het gevoel dat Andries en ik dicht bij elkaar zitten. Het is niet de bedoeling dat wij elkaar iedere week afwisselen, maar dan moet ik wel elke week presteren. De trainer verwacht dat je elke dag 100 procent geeft en er staat." De wedstrijd tussen Ajax en Heerenveen in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 16.45 uur.