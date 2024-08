Liveblog: successen voor kanosprinster Selma Konijn en hordeloopster Nadine Visser

10 minuten geleden

"Ik ben er zo blij mee. Het voelt ook weer normaal. Ik ben een paar jaar aan het strijden geweest om dit te kunnen lopen. En nu loop ik zulke tijden tijdens de eerste ronde. Maar het went ook wel weer, ik moet er maar van genieten."



"Ik ben van coach gewisseld en heb vooral gewoon een keer een hele winter heel goed door kunnen trainen, ook in het begin van het zomerseizoen. Daarna ben ik wel ziek geweest, waardoor het lang duurde voordat het er weer uit kwam. Ik twijfelde: kan ik nog wel een PR lopen? Maar het moest er een keer uit komen. Het is belangrijk om een serie van wedstrijden te kunnen doen. En op een gegeven moment gaat het dan vanzelf."

"Ik ben niet echt een ochtendmens, al ben ik hier wel steeds wel om 7.30 uur wakker. Het is fijn dat de volgende ronde iets later is, dan kan ik iets langer slapen."



Wat er nodig is om de finale te halen? "Ja, geen idee? Onder de 12,40, denk ik? Maar je weet het nooit... Ik ga gewoon zo hard mogelijk lopen."