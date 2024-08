Liveblog: Selma Konijn op herkansing bij kanosprint, verspringster Hondema uitgeschakeld

12.13 uur

Nederland is dankzij Maikel van der Vleuten weer een olympische medaille rijker. De 36-jarige springruiter ging met Beauville Z op voor goud, maar eindigde uiteindelijk als derde in de barrage. De Duitser Christian Kukuk was met Checker 47 foutloos en daarmee goed voor goud. De Zwitser Steve Guerdat maakte met Dynamix de Belhème ook een fout, maar was sneller dan de Nederlander.