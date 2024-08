Liveblog: Nederlandse hockeyvrouwen naar finale

15.00 uur

Met Brian Brobbey in de selectie reisde Ajax vandaag af naar Griekenland. De spits speelde sinds het EK in Duitsland nog geen minuut voor de Amsterdammers. Steven Bergwijn is er niet bij in Athene, dat geldt ook voor Géronimo Rulli en Christian Rasmussen.

Morgenavond om 20.00 uur neemt Ajax het in de Griekse hoofdstad op tegen Panathinaikos. Beide ploegen strijden in een tweeluik om een ticket voor de play-offs van de Europa League.

De volledige selectie van Ajax:

Keepers: Jay Gorter, Remko Pasveer, Diant Ramaj

Verdedigers: Devyne Rensch, Anton Gaaei, Jorrel Hato, Ahmetcan Kaplan, Youri Baas, Jakov Medic, Josip Sutalo, Dies Janse

Middenvelders: Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen, Kian Fitz-Jim, Kristian Hlynsson

Aanvallers: Brian Brobbey, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Julian Rijkhoff, Bertrand Traoré, Steven Berghuis, Mika Godts