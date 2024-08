Liveblog: Maayke Tjin-A-Lim en Nadine Visser gaan voor finaleplek 100 meter horden

0 minuten geleden

Myrte van der Schoot is de vervanger van Femke Bol bij de 4x400 meter estafette en maakt haar olympische debuut. De series beginnen om 10.52 uur.

Lieke Klaver, die een pijnlijke uitschakeling in de halve finales van de 400 meter heeft moeten verwerken, staat wel in de opstelling. Eveline Saalberg en Lisanne de Witte completeren het kwartet. De Nederlandse vrouwen zijn wereldkampioen en Europees kampioen op het estafettenummer. Het team is al twee keer op rij gekozen tot Sportploeg van het Jaar.