Liveblog: Klaver, Van der Schoot en De Witte halen estafettefinale, Konijn in eindstrijd kanosprint

De Nederlandse kajaksprintsters Ruth Vorsselman en Selma Konijn hebben de finale bereikt van de 500 meter in de dubbele kajak. Het Nederlandse duo eindigde in de tweede halve finale als derde. Ze moesten alleen Nieuw-Zeeland en Duitsland voor zich dulden.

Een plek bij de beste vier was nodig om de eindstrijd te bereiken. Het Nederlandse K2-koppel volgt met de olympische deelname het duo Jan Dirk Nijkamp en Marc Weijzen op, die in 1992 in Barcelona actief waren. De laatste sprintmedaille dateert van 1988 toen Annemarie Cox en Annemiek Derckx een bronzen medaille veroverden.