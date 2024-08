Liveblog: Lieke Klaver moeiteloos verder op 400 meter, 3x3-basketballers begonnen aan halve finale tegen Litouwen

14.22 uur

In 2021 stond 3x3-basketbal voor het eerst op het programma tijdens de Olympische Spelen. Dimeo van der Horst was er in Tokio ook bij. Toen reikte de Amsterdammer met het team tot de kwartfinale. Vanavond om 18.00 uur wacht de halve finale tegen titelfavoriet Litouwen. Van der Horst sprak voorafgaand aan de Spelen van 2021 met NH Sport over het 3x3-basketbal.