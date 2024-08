Liveblog: Lieke Klaver moeiteloos verder op 400 meter

25 minuten geleden

Na de series op de 400 meter is Lieke Klaver behoorlijk opgewekt. Ze loopt zelfs nu al onder de 50 seconden. "Het gaat prima. Nu wordt het beeste bij beetje beter. Het is een prima start", zegt Klaver na de race. "Het voelt een beetje vroeg. Verder gewoon rollen en hierna gaan we op scherp."

Zaterdagavond won Klaver olympisch goud op de 4x400 mixed estafette. "Die mixed finale was eigenlijk een shock. Gisteren wel even m'n psycholoog gebeld. Ik moet weer met beide benen op de grond staan. Ik wil het daar nu even niet over hebben. Ik wil het nu even voor een paar dagen vergeten. Vlak voor de race zei Laurant: dit is je eerste race als olympisch kampioen. Daar word je dan toch wel trots van. Maar verder wil ik er niet meer aan denken."