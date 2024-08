Liveblog: Kolkman met Nederland in top-10 op triatlon, Lieke Klaver loopt weer

4 minuten geleden

Tennisser Tallon Griekspoor is twaalf plaatsen gezakt op de wereldranglijst en staat nu op de veertigste positie van de mondiale tennisladder.

Griekspoor verloor 290 punten omdat hij vorig jaar de finale van het toernooi in Washington bereikte en afgelopen week niet in actie kwam in de Verenigde Staten. De beste Nederlandse tennisser was actief op de Olympische Spelen in Parijs, waar hij in de tweede ronde verloor van de Spanjaard Carlos Alcaraz.