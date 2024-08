Liveblog: hockeysters plaatsen zich voor halve finale, 3x3-basketballers naar finale en op weg naar historische medaille

18.57 uur

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben in de kwartfinale met 3-1 van Engeland gewonnen. Oranje speelde niet best en in de halve finale zal het beter moeten. Dan is aartsrivaal Argentinië de tegenstander.

Nederland nam al in de eerste minuut de leiding via captain Xan de Waard. Zij werd met een hoge bal aangespeeld in de cirkel en ze haalde diagonaal uit. Er waren slechts 48 tellen gespeeld in het Yves-du-Manoir-stadion.

Oranje wist niet weg te lopen en in de 20e minuut maakte Hannah French gelijk. Ze schoot van dichtbij raak nadat een afgeslagen strafcorner voor haar voeten terecht was gekomen.

1-1 leek de ruststand te worden, maar met nog 21,9 seconden op de klok bepaalde Luna Fokke toch anders. Ook zij werkte de bal van dichtbij binnen na een gemiste strafcorner. In het laatste kwart nam Fokke ook de 3-1 voor haar rekening.