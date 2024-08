Liveblog: deceptie Lieke Klaver, atlete grijpt naast finaleplek op 400 meter

33 minuten geleden

De Nederlandse hockeysters nemen het vrijdag in de olympische finale op tegen China. De Chinese vrouwen wonnen hun halve finale na shoot-outs van België. Vlak voor het einde van de wedstrijd maakte Emma Puvrez nog de 1-1 namens België. Meirong Zou had in het tweede kwart de score geopend.

Het wordt voor de Oranje-hockeysters een weerzien met Alyson Annan. De 51-jarige Annan stapte een half jaar na de gewonnen Spelen van Tokio op als bondscoach van Nederland na onvrede binnen de selectie over de groepscultuur en het teamklimaat. Enkele maanden na haar vertrek bij Oranje ging Annan aan de slag als bondscoach van China. In de groepsfase van de Spelen van Parijs won Nederland met 3-0 van China door doelpunten van Freeke Moes, Marijn Veen en Maria Verschoor. De regerend olympisch kampioen won drie van de laatste vijf Spelen bij de vrouwen. In 2016 was Groot-Brittannië te sterk in de finale, in 2004 Duitsland.