Liveblog: Amsterdamse meerkampster Anouk Vetter maakt zich klaar

7 augustus 2024, 22.26 uur

De hockeyers staan om 19.00 uur voor het eerst sinds 2012 in de olympische finale, tegen Duitsland. Twaalf jaar geleden in Londen waren de Duitsers in de finale nog te sterk voor Oranje. De laatste Nederlandse titel bij de mannen dateert van 2000.

De waterpolosters spelen vanaf 14.35 uur voor het eerst sinds 2008 een olympische halve finale. Spanje is de tegenstander, de verliezend finalist van Tokio en de WK van vorig jaar. Oranje versloeg de Spaanse vrouwen begin dit jaar in de EK-finale in eigen land in de slotseconden.