Lees terug: Zakaria Eddahchouri is goudhaantje voor winnend Telstar, goud voor hockeysters

22.17 uur

Hockeyster Yibbi Jansen is met negen doelpunten de topscorer geworden van het hockeytoernooi voor vrouwen op de Olympische Spelen. Ze was ook in de finale tegen China trefzeker. In het laatste kwart maakte ze er uit een strafcorner 1-1 van. Oranje won uiteindelijk na shoot-outs (3-1). De 24-jarige Jansen maakte vier van haar doelpunten tegen gastland Frankrijk, in de groepsfase. Die wedstrijd werd met 6-2 gewonnen.

Oranje bleef tijdens het hele olympische toernooi ongeslagen.

Eerste keer goud hockeymannen én vrouwen

Hockeynatie Nederland is voor het eerst in de historie zowel bij de mannen als vrouwen olympisch kampioen hockey geworden op dezelfde Spelen. De mannen wonnen donderdag na shoot-outs van Duitsland, de vrouwen volgden dat voorbeeld een dag later tegen China.

De mannen werden voor de Spelen van Parijs alleen olympisch kampioen in 1996 en 2000. Op die Olympische Spelen, in Atlanta en Sydney, moesten de vrouwen genoegen nemen met het brons.

De hockeyvrouwen werden in 1984, 2008, 2012 en 2021 ook olympisch kampioen. In 2012 veroverden de mannen een zilveren plak.