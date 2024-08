Bronzen Tes Schouten kan Nederland niet redden in 4x100 estafette-finale

De titel ging in een nieuw wereldrecord van 3.49,63 naar de Verenigde Staten, voor Australië en China. De Nederlandse vrouwen misten in Tokio nog de finale op dit nummer. In Parijs hadden ze meer geluk, want ze mochten als nummer 9 door na een diskwalificatie van Italië.

Ook de mannen eindigden hun finale eerder op zondag als laatste op het nummer.

Tes Schouten kan alsnog terugkijken op een succesvolle Olympische Spelen. De zwemster uit Amsterdam won brons op de 200 meter schoolslag. Het was voor haar de eerste medaille ooit op de Spelen.