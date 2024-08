Recordaantal bezoekers bij Haarlem Culinair: "Elke dag zeker 10.000 mensen"

Culinairder

In de afgelopen dertig jaar is er veel veranderd aan het evenement, zegt Uitendaal. "We zijn naar de Grote Markt verhuisd en de restaurants zijn groter geworden. Verder hebben we een heel entertainmentprogramma met muziek en bandjes. Dat zijn wel echt de grote veranderingen."

Daarbij is het eten een stuk 'culinairder' geworden. "Waar ze vroeger misschien met een bitterballetje stonden, zijn er nu echt complete gerechten. Ook is het serviesgoed en meubilair allemaal veel mooier geworden."