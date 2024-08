Algoritme rekent af met lange wachttijden: "Toeristen minder lang in de rij"

Het Rijksmuseum, het Van Gogh of het Anne Frank Huis. Als toerist kom je in Amsterdam bijna nergens meer binnen zonder lang in de rij te staan of ruim van tevoren een kaartje te kopen. Onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) hebben nu een algoritme ontwikkeld om de toerist een beetje te helpen, vertelt CWI-onderzoeker Joris Slootweg.

"Het idee is dat je zelf aangeeft wat de voorkeuren zijn. Als de voorkeuren opgegeven zijn, kan het algoritme met jouw wensen - gecombineerd met wensen van héél veel anderen tegelijk - een route uitrekenen zodat iedereen de dingen kan doen die ze leuk vinden zónder elkaar in de weg te zitten. We hebben het getest met tienduizenden mensen tegelijk. Dat is voor pretparken, maar ook voor een stad als Amsterdam echt genoeg."