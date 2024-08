Poppenspeelster Ella Snoep heeft al 50 jaar de touwtjes in handen in eigen theater

Ella Snoep is al 50 jaar marionettenspeelster. De poppen maakt ze zelf. Voordat ze het land in ging probeerde ze elke zomer haar voorstelling uit in haar boerderij in Abbekerk. Dat is nu de plek waar ze deze zomer de hoogtepunten speelt uit haar lange carrière. Verslaggever Sander Huisman sprak met haar over haar onophoudelijke passie voor het poppenspelen.