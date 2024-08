Hoe schrijvers Japin en Van Dis atlete Lieke Klaver aan olympische medaille helpen

Als het om wedstrijdvoorbereiding gaat, springt er bij Klaver één ding direct uit: goed slapen. De nachtrust is voor atleten het moment waarop het lichaam kan herstellen van de inspanning van de trainingen. "Ze zeggen dat dat belangrijk is. Soms wordt het een beetje spannend. Door de adrenaline is het dan moeilijk om goed te slapen."

Boekenwurm

In aanloop naar belangrijke wedstrijden hebben veel sporters soms moeite met het in slaap vallen. De race van hun leven proberen zij dan al te visualiseren in hun hoofd en de spanning komt ineens om de hoek kijken. "Rond 22.00 uur ga ik in bed liggen en lezen. En dat helpt echt goed om in slaap te vallen. Tip voor alle mensen thuis: ga lezen voor je gaat slapen."