Jongens op fatbikes beroven man op bankje in Purmerend

De 26-jarige man zat rond 23.30 uur alleen op een bankje bij het basketbalveld aan het Driegangpad toen er vier jongens aankwamen op twee fatbikes. Ze spraken hem aan waarop één van de jongens een mes liet zien en spullen eiste van de man.

De man luisterde naar de jongen en gaf zijn eigendommen af, waarna de vier jongens weer vertrokken. Zij reden vervolgens op twee fatbikes richting de Verzetslaan. Het slachtoffer van de beroving wist van alle vier de jongens een signalement door te geven.

Aanhouding

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man niet gewond is geraakt. "Er was wel geweld in de vorm van bedreiging, maar hij heeft geen letsel opgelopen", zegt hij. Welke eigendommen de man kwijt is, wil de politie uit onderzoeksbelang niet zeggen.

Agenten wisten later een 15-jarige jongen uit Purmerend in zijn kraag te vatten. "Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de straatroof. We weten op dit moment nog niet zeker of deze jongen een van de vier gezochte verdachten is."

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.