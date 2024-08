Zoekactie vermiste man (58) Bergens duingebied leveren nog niks op, politie schaalt af

De 58-jarige man verdween donderdag in het duingebied bij Bergen. Sindsdien heeft de politie grootschalig gezocht met hulp van het Veteranen Search Team en honden, maar dit heeft vooralsnog niks opgeleverd.

"Vandaag wordt niet meer met het Veteranen Search Team gezocht", zegt een woordvoerder van de politie. "Er wordt in andere vormen verder gezocht. Dit gaat zowel om fysieke plekken als digitaal. Ook digitaal kunnen er nieuwe aanknopingspunten worden gevonden", legt hij uit. Ook blijft de politie honden inzetten bij de zoektocht.

Afgeschaald

Omdat het een uitgestrekt gebied is, heeft de politie vrijdag met drones naar de man gezocht, ook dit zonder resultaat. Hoewel de politie nu afschaalt, kan er ook weer worden opgeschaald bij nieuwe aanwijzingen, laat de woordvoerder weten. "De tijd tikt door en we zijn nog aan het zoeken. Des te eerder we een vermiste terugvinden, des te groter de kans dat hij in goede gezondheid wordt teruggevonden", zegt hij in algemene zin. "Daarom zetten we er aan het begin ook met een grote organisatie op in."

De politie vroeg mensen eerder via een Burgernet-bericht om uit te kijken naar een man in het duingebied van Bergen. Hij is 58 jaar, wit, slank, 1,87 meter lang, heeft donker krullend haar en mogelijk een blauw shirt aan.