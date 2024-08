Jarenlang schreef hij Wormer kapot, nu gaat Van Roosmalen weg en is-ie opvallend mild

De columnist woonde ruim zeven jaar in Wormer. In die tijd greep hij elke kans met beide handen aan om het dorp af te fakkelen. Het leidde niet zelden tot veel rumoer: niet iedere inwoner van Wormer kon de columns van Van Roosmalen waarderen. "Opgeruimd staat netjes, strikje eromheen en lekker wegwezen", was dan ook slechts één van de weinig complimenteuze reacties op de aankondiging van de afscheidsreceptie.

Op de receptie zelf zijn vooral mensen te vinden die zijn beschrijvingen wel kunnen waarderen en er de humor van inzien. "Ik houd wel van een beetje reuring, je moet het niet naar jezelf toetrekken die opmerkingen. Het is gewoon grappig", vindt een mevrouw.

Zeven bijzondere jaren

Misschien komt het door het pas doorgedrongen nieuws dat zijn geliefde club Vitesse is gered, maar Van Roosmalen is opvallend mild voor Wormer als we hem spreken. "Ik ga hier met een zwaar gemoed weg. Het zijn zeven hele bijzondere jaren geweest."

