Estafetteteam met Lieke Klaver pakt goud op 4x400 meter

Bol rukte als slotloopster vanaf de vierde plek op naar de eerste positie met een machtige eindsprint. Het is de eerste Nederlandse atletiekmedaille op de Spelen.

"Ik heb geen idee wat hier aan de hand is. Dit is niet normaal. Ik was heel erg gefocust op mijn eigen race. Ik dacht alleen maar blijf rustig", sprak een strakende Klaver na afloop tegen de NOS.

Het zilver was voor het favoriete team van de Verenigde Staten en het brons was voor Groot-Brittannië. De Amerikaanse Kaylyn Brown zag de ontketende Bol op de laatste meters voorbij komen. Haar splittijd was 47,93 seconden, een mannentijd.